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      Як російські паспорти на Донбасі вплинули на ціни на квартири в окупованому Луганську

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      Що з нерухомістю в окупованому Луганську
      Що з нерухомістю в окупованому Луганську / Getty images

      Росія за спрощеною процедурою пропонує отримати паспорти українцям, які проживають в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ріелтори розповіли, як це позначилось на цінах на тутешню нерухомість.

      За їхніми прогнозами, ціни на квадратні метри в окупованих містах мали б підскочити, проте цього не сталось, інформує LIGA.net.

      Дізнайтесь більше: Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт

      Що з нерухомістю в окупованому Луганську? Місцеві ріелтори констатують, що загалом видача російських паспортів за спрощеною системою в цілому не вплинула на зростання цін на нерухомість у місті.

      У деяких районах спостерігається навіть незначне зниження цін.

      До прикладу, якщо раніше за умебльовану 3-кімнатну квартиру у східних районах міста просили приблизно 14 тисяч доларів, то зараз її готові віддати навіть за 12 тисяч.

      2-кімнатне помешкання з новими меблями в центрі окупованого Луганська зараз продають за 15 тисяч доларів.

      Ці папірці – це фіговий листок. Думали, що сюди ще більше стане приїжджати "вата", Але поки ажіотажу покупців не спостерігається,
      – поділився спостереженнями один з місцевих ріелторів.

      Читайте також: Нехтують навіть бойовики: російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу

      Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?

      24 квітня президент РФ Володимир Путін видав указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      7 травня президент РФ видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. Російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

      Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.

      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Новини Луганська Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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