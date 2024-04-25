Глава Католической Церкви, который неоднократно отличался скандальными заявлениями о войне в Украине, снова заговорил, что правда должна уступить перед силой ради спасения человеческих жизней. Понтифик до сих пор убежден, что в случае перемирия между Киевом и Москвой Путин прекратит убивать украинцев.

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Альтернатива переговорам – война без конца

Так, во время общения с журналистами понтифик подчеркнул, что мир путем переговоров лучше бесконечной войны.

Пожалуйста, страны, которые находятся в состоянии конфликта, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира,

– призвал Папа.

На вопрос, способен ли понтифик помочь в мирных переговорах, он ответил, что может много молиться.

Кроме того, Папа выразил сочувствие украинским детям, которые страдают из-за разрушительных последствий российской агрессии. Он сказал, что эти детишки разучились улыбаться.

Напомним, что в начале апреля Папа Римский призвал к обмену пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех". Глава ГУР поддержал идею понтифика, впрочем, отметил, что для ее реализации нужно убедить Кремль. Буданов отметил, что тот пока не заинтересован в подобном обмене.

Кроме того, он уточнил, что главным посредником в обмене украинских и российских военнопленных является уже не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

"Белый флаг"

В начале марта Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, где встретился с президентом Эрдоганом. Анкара пыталась убедить Киев в необходимости мирных переговоров и пообещала посодействовать в них, выступив в роли посредника. Известно, что украинский лидер отклонил предложение турецкого коллеги.

На фоне этого визита Папа Римский призвал Украину "поднять белый флаг". По словам понтифика, Киев должен признать поражение и согласиться на перемирие. Мол, это не проявление слабости, а проявление смелости.

Зеленский осудил позицию Папы, посоветовав ему прекратить виртуальное посредничество между жертвой и агрессором. Заявление понтифика не нашло одобрения в мире.