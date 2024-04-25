Глава Католицької Церкви, який неодноразово відзначався скандальними заявами про війну в Україні, знову заговорив, що правда має поступитися перед силою заради порятунку людських життів. Понтифік досі переконаний, що у разі перемир'я між Києвом і Москвою Путін припинить вбивати українців.

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Альтернатива переговорам – війна без кінця

Так, під час спілкування з журналістами понтифік підкреслив, що мир шляхом переговорів кращий за безкінечну війну.

Будь ласка, країни, які перебувають у стані конфлікту, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру,

— закликав Папа.

На запитання, чи здатен понтифік допомогти у мирних переговорах, він відповів, що може багато молитися.

Крім того, Папа висловив співчуття українським дітям, які страждають через руйнівні наслідки російської агресії. Він сказав, що ці дітлахи розучилися посміхатися.

Нагадаємо, що на початку квітня Папа Римський закликав до обміну полоненими між Росією та Україною у форматі "всіх на всіх". Очільник ГУР підтримав ідею понтифіка, втім, зазначив, що для її реалізації потрібно переконати Кремль. Буданов наголосив, що той наразі не зацікавлений у подібному обміні.

Крім того, він уточнив, що головним посередником в обміні українських і російських військовополонених є вже не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

"Білий прапор"

На початку березня Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини, де зустрівся із президентом Ердоганом. Анкара намагалася переконати Київ у необхідності мирних переговорів і пообіцяла посприяти в них, виступивши у ролі посередника. Відомо, що український лідер відхилив пропозицію турецького колеги.

На тлі цього візиту Папа Римський закликав Україну "підняти білий прапор". За словами понтифіка, Київ має визнати поразку і погодитися на перемир'я. Мовляв, це не прояв слабкості, а прояв сміливості.

Зеленський засудив позицію Папи, порадивши йому припинити віртуальне посередництво між жертвою та агресором. Заява понтифіка не знайшла схвалення у світі.