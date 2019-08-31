Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики надалі порушують режим припинення вогню

Один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення під час виконання бойового завдання в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі. А проросійські бойовики 30 серпня 17 разів порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілів російські окупаційні сили застосовували і заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Читайте також: Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє Де і з якої зброї вели обстріли бойовики? Неподалік від Водяного окупанти гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, снайперської та стрілецької зброї;

окупанти гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, снайперської та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; неподалік від Троїцького – із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із Лебединським – із мінометів калібру 120 міліметрів;

– із мінометів калібру 120 міліметрів; біля Мар’їнки – з підствольних гранатометів;

– з підствольних гранатометів; поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

– зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;

– з гранатометів різних систем; в районі Золотого-4 – із мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;

– із мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів; неподалік від Новолуганськог о – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

о – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік від Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік від Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Від початку доби 31 серпня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню: 1 обстріл українських позицій поблизу Водяного; 1 обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік від Зайцевого. Дізнайтеся про плани на посаді нового міністра оборони Загороднюка