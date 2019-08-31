09:20
31 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Армія Сі Цзіньпіна захоплює Росіянський анклав. Морозиво від Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 серпня
      Вєсті.UA: Аваков і "путч Порошенка". Медведчук забрехався
      Вєсті.UA
      21:41, 30 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики надалі порушують режим припинення вогню

      144 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув боєць ООС
      На Донбасі загинув боєць ООС / obozrevatel.com

      Один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення під час виконання бойового завдання в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі. А проросійські бойовики 30 серпня 17 разів порушили режим припинення вогню.

      Під час обстрілів російські окупаційні сили застосовували і заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

      Читайте також: Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє

      Де і з якої зброї вели обстріли бойовики?

      • Неподалік від Водяного окупанти гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, снайперської та стрілецької зброї;
      • поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Троїцького – із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч із Лебединським – із мінометів калібру 120 міліметрів;
      • біля Мар’їнки – з підствольних гранатометів;
      • поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;
      • в районі Золотого-4 – із мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
      • неподалік від Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

      Від початку доби 31 серпня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню:

      1 обстріл українських позицій поблизу Водяного;

      1 обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік від Зайцевого.

      Дізнайтеся про плани на посаді нового міністра оборони Загороднюка

       

      blog_ava
      Китай висловив готовність допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі
      сьогодні
      2312
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство на замовлення Росії – це "Холодна війна: перезавантаження", – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 08:40 Вбивство на замовлення Росії – це "Холодна війна: перезавантаження", – Der Tagesspiegel
      Світові Медіа 769
      Новий уряд України: чого очікувати від міністрів
      30 серпня , 22:30 Новий уряд України: чого очікувати від міністрів
      Наталя Боднар 1774
      Спрос на украинские паспорта и продолжают переть в Феодосию: новости Крымнаша
      30 серпня , 22:00 Спрос на украинские паспорта и продолжают переть в Феодосию: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2002
      Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради
      30 серпня , 21:01 Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради
      Світлана Попова 21541
      Точка невозврата для Украины
      30 серпня , 20:30 Точка невозврата для Украины
      Павло Казарін 2731
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук