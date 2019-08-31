Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики надалі порушують режим припинення вогню
Один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення під час виконання бойового завдання в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі. А проросійські бойовики 30 серпня 17 разів порушили режим припинення вогню.
Під час обстрілів російські окупаційні сили застосовували і заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.
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Де і з якої зброї вели обстріли бойовики?
- Неподалік від Водяного окупанти гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, снайперської та стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Троїцького – із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч із Лебединським – із мінометів калібру 120 міліметрів;
- біля Мар’їнки – з підствольних гранатометів;
- поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;
- в районі Золотого-4 – із мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
- неподалік від Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік від Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;
- неподалік від Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Від початку доби 31 серпня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню:
1 обстріл українських позицій поблизу Водяного;
1 обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік від Зайцевого.
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