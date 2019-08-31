Украина понесла потерю на Донбассе: боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Один украинский военный погиб, еще один – получил ранения во время выполнения боевого задания в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. А пророссийские боевики 30 августа 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Во время обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
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Где и из какого оружия вели обстрелы боевики?
- Неподалеку от Водяного оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, снайперского и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Троицкого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским – из минометов калибра 120 миллиметров;
- возле Марьинки – из подствольных гранатометов;
- вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;
- в районе Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Майорска – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия;
- неподалеку от Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала суток 31 августа пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня:
- 1 обстрел украинских позиций вблизи Водяного;
- 1 обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Зайцева.
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Источник: 24 канал
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