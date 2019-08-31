Украина понесла потерю на Донбассе: боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Один украинский военный погиб, еще один – получил ранения во время выполнения боевого задания в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. А пророссийские боевики 30 августа 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Читайте также: Перемирия нет, – военный о режиме прекращения огня и планах на будущее Где и из какого оружия вели обстрелы боевики? Неподалеку от Водяного оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, снайперского и стрелкового оружия;

оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Троицкого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским – из минометов калибра 120 миллиметров;

– из минометов калибра 120 миллиметров; возле Марьинки – из подствольных гранатометов;

– из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

– из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;

– из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов; неподалеку от Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Майорска – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; неподалеку от Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. С начала суток 31 августа пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: 1 обстрел украинских позиций вблизи Водяного ;

; 1 обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Зайцева. Узнайте о планах на посту нового министра обороны Загороднюка