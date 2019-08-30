Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє
З 21 липня на Донбасі триває безстрокове перемир'я. У цей же час росіяни продовжують обстріли та накопичують важку військову техніку.
"Перемир'я нема, ну хіба тихіше стало. А так вони зазвичай щовечора відкривають вогонь із кулеметів, "покемонів" калібру 7,62. Снайпери теж стріляють. Досвідчений військовий на слух відрізняє звук снайперської гвинтівки. Стріляли і після оголошення перемир'я вже", – говорить королівський піхотинець Андрій.
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Військовий розповідає, що українські армійці намагаються дотримуватися режиму припинення вогню. Реагують тільки у разі явної загрози, коли потужний обстріл або бачать рух у бік позицій.
Андрій підписав контракт після строкової служби. Каже, звик до армії, йому подобається зброя. Вважає, кожен із тих, хто справді любить рідну державу, має бути причетним до війська.
Невдовзі в чоловіка закінчується черговий контракт, Андрій поїде додому, вирішить деякі питання і планує знову повертатися у підрозділ. Допоки бойові дії не закінчено, потрібно бути на передовій.
А посприяти поверненню захисників України додому із перемогою кожен може тут.
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