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      Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє

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      Піхотинець Андрій
      Піхотинець Андрій / Повернись живим

      З 21 липня на Донбасі триває безстрокове перемир'я. У цей же час росіяни продовжують обстріли та накопичують важку військову техніку.

      "Перемир'я нема, ну хіба тихіше стало. А так вони зазвичай щовечора відкривають вогонь із кулеметів, "покемонів" калібру 7,62. Снайпери теж стріляють. Досвідчений військовий на слух відрізняє звук снайперської гвинтівки. Стріляли і після оголошення перемир'я вже", – говорить королівський піхотинець Андрій.

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      Військовий розповідає, що українські армійці намагаються дотримуватися режиму припинення вогню. Реагують тільки у разі явної загрози, коли потужний обстріл або бачать рух у бік позицій.

      Андрій підписав контракт після строкової служби. Каже, звик до армії, йому подобається зброя. Вважає, кожен із тих, хто справді любить рідну державу, має бути причетним до війська.

      Невдовзі в чоловіка закінчується черговий контракт, Андрій поїде додому, вирішить деякі питання і планує знову повертатися у підрозділ. Допоки бойові дії не закінчено, потрібно бути на передовій.

      А посприяти поверненню захисників України додому із перемогою кожен може тут.

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      blog_ava
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      Автор: Повернись живим
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі
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