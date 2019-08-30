На Донбасі знову втрати – загинув український військовий

Російські окупаційні війська вночі 30 серпня прицільно обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі, внаслідок чого загинув український захисник.

У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти порушили режим тиші вже о 1 ночі.

Важливо: Українські військові знищили російський підрозділ: деталі

Загалом протягом доби 30 серпня підконтрольні Росії найманці вже встигли чотири рази прицільно обстріляти українських військових біля Водяного на Донеччині.

Бойовики гатили по українських захисниках зі стрілецької зброї, використовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Окрім того, позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер. На жаль, під час обстрілів один боєць отримав смертельне поранення.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого загиблого воїна, а також його бойовим побратимам,

– додали у відомстві.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

Як Росія зірвала нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.