Українські військові знищили російський підрозділ: деталі

Вночі, 29 серпня, російські окупаційні війська здійснили збройну провокацію і обстріляли підрозділи полку Нацгвардії "Азов" в районі Горлівки. Проте українські військові змогли дати відсіч.

Під час патрулювання "сірої зони" розвідкова група "Азова" виявила російський підрозділ. В ході короткого бою, 4 російських найманця знищені на місці, повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Ще одиного важко поранили і взяли у полон, йому надається допомога. Він додав, що захоплені документи, зброя, зроблена фото і відеофіксація спроби порушення окупаційними військами мінських угод і умов припинення вогню.

З нашого боку втрат немає. Майстерні дії особового складу "Азова", спрямовані на дотримання режиму "хлібного перемир'я", заслуговують найвищих державних нагород,

– зазначив журналіст.

Коли почало діяти нове перемир'я?

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу