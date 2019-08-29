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      Українські військові знищили російський підрозділ: деталі

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      "Азов" знищив російський підрозділ
      "Азов" знищив російський підрозділ / 24 канал

      Вночі, 29 серпня, російські окупаційні війська здійснили збройну провокацію і обстріляли підрозділи полку Нацгвардії "Азов" в районі Горлівки. Проте українські військові змогли дати відсіч.

      Під час патрулювання "сірої зони" розвідкова група "Азова" виявила російський підрозділ. В ході короткого бою, 4 російських найманця знищені на місці, повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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      Ще одиного важко поранили і взяли у полон, йому надається допомога. Він додав, що захоплені документи, зброя, зроблена фото і відеофіксація спроби порушення окупаційними військами мінських угод і умов припинення вогню.

      З нашого боку втрат немає. Майстерні дії особового складу "Азова", спрямовані на дотримання режиму "хлібного перемир'я", заслуговують найвищих державних нагород,
      – зазначив журналіст.

      Коли почало діяти нове перемир'я?

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі "Азов"
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