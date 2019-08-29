Украинские военные уничтожили российское подразделение: детали

Ночью, 29 августа, российские оккупационные войска совершили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Однако украинские военные смогли дать отпор.

Во время патрулирования "серой зоны" разведочная группа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника были уничтожены на месте, сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Еще одного тяжело ранили и взяли в плен, ему оказывают помощь. Он добавил, что захвачены документы, оружие, произведена фото- и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками минских соглашений и условий прекращения огня.

С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают высших государственных наград,

– отметил журналист.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Оккупированные районы Донбасса/ Инфографика 24 канала