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      На Донбассе снова потери – погиб украинский военный

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      На Донбассе погиб украинский боец
      На Донбассе погиб украинский боец / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска ночью 30 августа прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе, в результате чего погиб украинский защитник.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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