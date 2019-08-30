На Донбассе снова потери – погиб украинский военный 13:10, 30 августа 207 Читати новину українською На Донбассе погиб украинский боец / Иллюстративное фото Российские оккупационные войска ночью 30 августа прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе, в результате чего погиб украинский защитник. Новость дополняется... Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди сегодня 459 Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Комментарии powered by lun.ua Новости за 30 августа Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Обмен обстрелами: на границе между Израилем и Ливаном обострилась ситуация сегодня , 09:53 Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open и установила уникальное достижение сегодня , 09:25 Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко сегодня , 08:01 Комментарии Публикации сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості Блог Соцмережі 181 сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла Марія Писаренко 249 1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины 24031 1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня Блоги тижня 583 1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду Наталя Ромашова 2781