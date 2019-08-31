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      Запросили тишину, но открыли огонь и ранили бойца ВСУ: подлый поступок оккупантов на Донбассе

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      Война на Донбассе: ранен украинский боец
      Война на Донбассе: ранен украинский боец / politeka.net

      Пророссийские боевики возле Зайцевого на Донбассе 31 августа запросили у украинской стороны режим тишины – до 16 часов. ВСУ согласились, но враг "поблагодарил" выстрелами и ранил украинского бойца.

      В половине второго дня в районе Зайцевого представители вооруженных формирований противника запросили у украинской стороны режим "тишины" до 16 часов. Об этом сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.

      Читайте также: С приходом сумерек на передовой заканчивается тишина: как провоцируют российские боевики

      Оккупанты хотели забрать тела своих погибших из диверсионно-разведывательной группы, которую недавно ликвидировали бойцы "Азова" возле Светлодарской дуги.

      Украинские ВС, придерживаясь основ международного гуманитарного права и международно-правовых соглашений о защите жертв войны, а также и не забывая о морально-этических нормах, запрос на режим "тишина" согласовали.

      Однако оказалось, что враг имел другую цель – воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и ударить по нашим подразделениям. Поэтому именно в это время, когда должна быть "тишина" – в сторону ВСУ полетели снаряды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      К счастью, силы ООС были готовы даже к такому коварному поступку врага. Впрочем, один украинский военнослужащий таки получил ранение. Ему оказали помощь, состояние его здоровья, по словам врачей, "средней тяжести".

      Утром 31 августа стало известно, что Украина понесла потери на Донбассе: боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Украина – Россия Постраждалі
      Источник: 24 канал
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