Станица Луганская: боевики снова дерзко срывают договоренности

Оккупационная администрация и дальше саботирует начало работ по восстановлению разрушенного моста на участке разведения в Станице Луганской. На этот раз не пустили строителей к разрушенной части моста.

Боевики в очередной раз отказали в доступе работникам, об этом сообщает украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Подлость оккупантов на Донбассе: Запросили тишину, но открыли огонь и ранили бойца ВСУ

Так, в ночь на 1 сентября планировали демонтаж, разборку и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, поврежденных металлических конструкций. Кроме того, необходимо было убрать барьерное заграждение и строительный мусор.

Тогда же представители украинской стороны встретились с патрулями СММ ОБСЕ.

Через СММ ОБСЕ к НЗФ РФ довели нашу готовность к проведению работ, на что получили отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие подробного плана восстановительных работ,

– сообщили в СЦКК.

В то же время, информируют в СЦКК, накануне, 31 августа, оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста. Специалисты вынуждены были уехать, так и не осмотрев участки разрушенного моста для определения объемов восстановительных работ.

"Блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", – подчеркнули там.

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

Что известно о мосте в Станице Луганской?

Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.



Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.