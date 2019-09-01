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      Станица Луганская: боевики снова дерзко срывают договоренности

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      Оккупанты саботируют восстановление моста в Станице Луганской
      Оккупанты саботируют восстановление моста в Станице Луганской / ЛУДА

      Оккупационная администрация и дальше саботирует начало работ по восстановлению разрушенного моста на участке разведения в Станице Луганской. На этот раз не пустили строителей к разрушенной части моста.

      Боевики в очередной раз отказали в доступе работникам, об этом сообщает украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

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      Так, в ночь на 1 сентября планировали демонтаж, разборку и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, поврежденных металлических конструкций. Кроме того, необходимо было убрать барьерное заграждение и строительный мусор.

      Тогда же представители украинской стороны встретились с патрулями СММ ОБСЕ.

      Через СММ ОБСЕ к НЗФ РФ довели нашу готовность к проведению работ, на что получили отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие подробного плана восстановительных работ,
      – сообщили в СЦКК.

      В то же время, информируют в СЦКК, накануне, 31 августа, оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста. Специалисты вынуждены были уехать, так и не осмотрев участки разрушенного моста для определения объемов восстановительных работ.

      "Блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", – подчеркнули там.

      Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

      Что известно о мосте в Станице Луганской?
      Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Минские договоренности
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