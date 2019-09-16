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      Обстрелы на Донбассе не утихают: есть раненый украинский военный

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      На Донбассе ранили украинского военного
      На Донбассе ранили украинского военного / AFP

      В течение суток 15 сентября пророссийские боевики обстреливали украинские позиции 16 раз. С началом новых суток враг продолжил обстрелы – есть раненый украинский военный.

      Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия, об этом сообщают в штабе ООС.

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      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 11 обстрелов: неподалеку Авдеевки, Новогнатовки, Николаевки, Водяного, Красногоровки, Лебединского, Пищевика и Марьинки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял 5 раз: вблизи Новолуганского, Зайцево и Майского.

      За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны, к счастью, не было. Однако от начала текущих суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Частота обстрелов значительно возросла в последнее время. Из-за коварства врага Украина продолжает нести потери.

      Міст
      Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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