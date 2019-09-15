Президента Зеленського в найближчий місяць чекають випробування, – експерт

У найближчий місяць президента Зеленського чекають випробування в переговорних процесах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, на запланованій зустрічі у нормандському форматі.

Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

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Експерт зауважує: напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" йде обговорення формули Штайнмайера (місцеві вибори в ОРДЛО без виведення російських військ – 24). За його словами, є інформація, що формальний компроміс знайдено.

Для Зеленського виклик – не погоджуватися на проведення виборів силами бойовиків на неконтрольованих територіях. Це буде фікція і наш величезний програш. Також не можна погоджуватися на особливий статус так званих "ДНР" і "ЛНР",

– наголошує Володимир Фесенко.

Втім, вважає політолог, на Україну будуть тиснути. Зокрема, зараз у президента Франції Макрона опортуністична позиція. Трамп поводиться своєрідно. Є інформація, що Трамп хоче втягнути Зеленського в свою президентську кампанію. Володимир Фесенко підкреслює: працювати на Трампа з точки зору національних інтересів України – помилка. Водночас, якщо є якісь порушення з боку конкурента Трампа – Байдена, то все треба розслідувати в рамках закону.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться у найближчі тижні. За її словами, з'явився певний прогрес у врегулюванні ситуації між Києвом та Москвою.