Президента Зеленского в ближайший месяц ждут испытания, – эксперт

В ближайший месяц президента Зеленского ждут испытания в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, на запланированной встрече в нормандском формате.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

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Эксперт отмечает: накануне встречи лидеров "нормандской четверки" идет обсуждение формулы Штайнмайера (местные выборы в ОРДЛО без вывода российских войск – 24). По его словам, есть информация, что формальный компромисс найден.

Для Зеленского вызов – не соглашаться на проведение выборов силами боевиков на неконтролируемых территориях. Это будет фикция и наш огромный проигрыш. Также нельзя соглашаться на особый статус так называемых "ДНР" и "ЛНР",

– отмечает Владимир Фесенко.

Впрочем, считает политолог, на Украину будут давить. В частности, сейчас у президента Франции Макрона оппортунистическая позиция. Трамп ведет себя своеобразно. Есть информация, что Трамп хочет втянуть Зеленского в свою президентскую кампанию. Владимир Фесенко подчеркивает: работать на Трампа с точки зрения национальных интересов Украины – ошибка. В то же время если есть какие-то нарушения со стороны конкурента Трампа – Байдена, то все надо расследовать в рамках закона.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча у этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. По ее словам, появился определенный прогресс в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой.