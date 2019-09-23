Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що в команди Зеленського є ідея щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Йдеться про підписання масштабного міжнародного договору. Що він передбачає і які перспективи його підписання – в матеріалі 24 каналу.

Реінкарнація Будапештського меморандуму

Як зазначив Андрій Єрмак, президент Зеленський озвучив чітку стратегію: переговори в Мінську і нормандський формат. Але, якщо на якомусь етапі стане зрозуміло, що нормандський формат не працює, треба шукати інші.

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"У нас є ідея – щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б взяли участь всі найбільші гравці – США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття наш суверенітет, територіальну цілісність", – сказав Єрмак.

Розширення нормандського формату – включення до складу переговірників США і Великої Британії – Зеленський пропонував після того, як виграв вибори. Щоправда, на думку експертів, Франція і Німеччина не зацікавлені в присутності США. За словами представника Kyivstratpro Тараса Семенюка, Парижу і Берліну важливо довести справу – переговори в нормандському форматі – до логічного завершення.



Будапешстський меморандум у 1994 році підписали чотири країни, зокрема і Росія

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Водночас, на його думку, в Офісі Президента хочуть нав’язати українську стратегію вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Іде пошук глобальної філософії. У Зеленського пропонують підписати договір країнам, серед яких і підписанти Будапештського меморандуму – США і Велика Британія.

Це гра на випередження з боку України. Великий міжнародний договір по врегулюванню конфлікту на Донбасі – свого роду реінкарнація Будапештського меморандуму, спроба віднайти формулу, щоб затиснути Росію в лещата. Не дати Кремлю самостійно рухатися через присутність Великої Британії і США. З іншого боку – вивести конфлікт на глобальну площину,

– вважає Тарас Семенюк.

Експерт зауважує: план деокупації і реінтеграції ОРДЛО на основі національних інтересів нашої держави повинен писатися в Києві, а не в Берліні, Парижі, Вашингтоні чи Москві.

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Хто зацікавлений у підписанні великого міжнародного договору?

На думку політичного експерта Сергія Постоловського, цей план офісу Зеленського зараз намагаються запустити в публічний простір. Перевірити реакцію країн, яких у президента пропонують в якості підписантів.

Ідея не позбавлена здорового глузду. Треба залучати до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Велику Британію, США і Китай. Позиція Франції і Німеччини в нормандському форматі не послідовна в захисті України. Париж і Берлін схиляються до компромісів і миру з Росією. Ми зайшли в глухий кут, тому треба випробовувати різні варіанти,

– наголошує Сергій Постоловський.



Зеленський і Трамп на зустрічі можуть обговорити питання формату переговорів / Колаж 24 каналу

Зокрема, зазначає політолог, можливо, Зеленському під час візиту до США на сесію Генасамблеї ООН вдасться домовитися з Трампом і американською владою про зміну формату відносин по врегулюванню конфлікту на Донбасі. При цьому, вважає Постоловський, Китай вичікуватиме до останнього, щоб зрозуміти всі преференції і ризики. Але в КНР можуть бути зацікавлені в цьому проекті за умови, що Україна надасть економічні, інвестиційні пільги. Зокрема, що стосується нашої промисловості і ринку землі.

Експерти наголошують: звичайно, Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту. Тому не підписуватиме новий договір як сторона конфлікту. За словами Постоловського, якщо буде реалізація цього формату, то Росія тягнутиме туди керівництво окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

Що буде з нормандським і мінським форматами?

Тарас Семенюк зазначає: нормандський і мінський формати працюватимуть, як і раніше. Пропозиція Єрмака – стратегічна перспектива. Ця формула, розповідає міжнародник, працюватиме тоді, коли стане зрозуміло, що нормандський формат не дає результату.

За словами Сергія Постоловського, мінські угоди зараз перебувають на незрозумілій стадії. Кремль вимагає від Києва виконання формули Штайнмаєра – проведення виборів в ОРДЛО. Тобто політичної частини "Мінська-2" поперед безпекової. А Україна на це не погоджується.

Не виключено підписання "Мінська-3". Втім, може виникнути для нас небезпека. На тлі незначних поступок Росії від України вимагатимуть значно більших компромісів. Проведення тих же виборів під наглядом ОБСЄ, що фактично легалізує незаконні сепаратистські утворення,

– підкреслює Постоловський.



Путін наполягатиме на виборах в ОРДЛО і мінських угодах / Фото Getty Images

Як зауважує Тарас Семенюк, Росія своєї позиції по Донбасу не змінить. Наполягатиме на виборах і особливому статусі так званих "ДНР" і "ЛНР".

Кремль і далі педалюватиме формулу Штайнмаєра. В ній немає нічого страшного. Головне, щоб її втілення відбувалося за українськими законами. Росія максимально виторговуватиме свою присутність на Донбасі. Це елемент стримування планів України в напрямку євроатлантичної інтеграції,

– переконаний Тарас Семенюк.

Україна продовжує пошук тактики і стратегії щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Підписання великого міжнародного договору, на перший погляд, – далека перспектива. Втім, Києву потрібно формувати свій порядок денний і обговорювати його на всіх майданчиках, щоб зрештою вийти на спільний варіант.