Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что у команды Зеленского есть идея по урегулированию конфликта на Донбассе. Речь идет о подписании масштабного международного договора. Что он предусматривает и какие перспективы его подписания – в материале 24 канала.

Реинкарнация Будапештского меморандума

Как отметил Андрей Ермак, президент Зеленский озвучил четкую стратегию: переговоры в Минске и нормандский формат. Но, если на каком-то этапе станет понятно, что нормандский формат не работает, надо искать другие.

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"У нас есть идея – чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все крупнейшие игроки – США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на века наш суверенитет, территориальную целостность", – сказал Ермак.

Расширение нормандского формата – включение в состав переговорщиков США и Великобритании – Зеленский предлагал после того, как выиграл выборы. Правда, по мнению экспертов, Франция и Германия не заинтересованы в присутствии США. По словам представителя Kyivstratpro Тараса Семенюка, Парижу и Берлину важно довести дело – переговоры в нормандском формате – до логического завершения.



Будапешстський меморандум в 1994 году подписали четыре страны, в том числе и Россия

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В то же время, по его мнению, в Офисе Президента хотят навязать украинскую стратегию решения вооруженного конфликта на Донбассе. Идет поиск глобальной философии. У Зеленского предлагают подписать договор странам, среди которых и подписанты Будапештского меморандума – США и Великобритания.

Это игра на опережение со стороны Украины. Большой международный договор по урегулированию конфликта на Донбассе – своего рода реинкарнация Будапештского меморандума, попытка найти формулу, чтобы зажать Россию в тиски. Не дать Кремлю самостоятельно двигаться из-за присутствия Великобритании и США. С другой стороны – вывести конфликт на глобальную плоскость,

– считает Тарас Семенюк.

Эксперт замечает: план деоккупации и реинтеграции ОРДЛО на основе национальных интересов нашего государства должен писаться в Киеве, а не в Берлине, Париже, Вашингтоне или Москве.

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Кто заинтересован в подписании большого международного договора?

По мнению политического эксперта Сергея Постоловского, этот план офиса Зеленского сейчас пытаются запустить в публичное пространство. Проверить реакцию стран, которых у президента предлагают в качестве подписантов.

Идея не лишена здравого смысла. Надо привлекать к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Великобританию, США и Китай. Позиция Франции и Германии в нормандском формате не последовательна в защите Украины. Париж и Берлин склоняются к компромиссам и миру с Россией. Мы зашли в тупик, поэтому надо пробовать разные варианты,

– отмечает Сергей Постоловский.



Зеленский и Трамп на встрече могут обсудить вопрос формата переговоров / Коллаж 24 канала

В частности, отмечает политолог, возможно, Зеленскому во время визита в США на сессию Генассамблеи ООН удастся договориться с Трампом и американскими властями об изменении формата отношений по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом, считает Постоловский, Китай будет выжидать до последнего, чтобы понять все преференции и риски. Но в КНР могут быть заинтересованы в этом проекте при условии, что Украина предоставит экономические, инвестиционные льготы. В частности, что касается нашей промышленности и рынка земли.

Эксперты отмечают: конечно, Россия никогда не признает себя стороной конфликта. Поэтому не будет подписывать новый договор как сторона конфликта. По словам Постоловского, если будет реализация этого формата, то Россия будет тянуть туда руководство оккупационных администраций ОРДЛО.

Что будет с нормандским и минским форматами?

Тарас Семенюк отмечает: нормандский и минский форматы будут работать, как и раньше. Предложение Ермака – стратегическая перспектива. Эта формула, рассказывает международник, будет работать тогда, когда станет понятно, что нормандский формат не дает результата.

По словам Сергея Постоловского, минские соглашения сейчас находятся на непонятной стадии. Кремль требует от Киева выполнения формулы Штайнмайера – проведение выборов в ОРДЛО. То есть политической части "Минска-2" впереди политики. А Украина на это не соглашается.

Не исключено подписание "Минска-3". Впрочем, может возникнуть для нас опасность. На фоне незначительных уступок России от Украины потребуют значительно больших компромиссов. Проведение тех же выборов под наблюдением ОБСЕ, что фактически легализует незаконные сепаратистские образования,

– подчеркивает Постоловский.



Путин будет настаивать на выборах в ОРДЛО и минских соглашениях / Фото Getty Images

Как отмечает Тарас Семенюк, Россия своей позиции по Донбассу не изменит. Будет настаивать на выборах и особом статусе так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кремль и дальше будет педалировать формулу Штайнмайера. В ней нет ничего страшного. Главное, чтобы ее воплощение происходило по украинским законам. Россия будет максимально выторговывать свое присутствие на Донбассе. Это элемент сдерживания планов Украины в направлении евроатлантической интеграции,

– убежден Тарас Семенюк.

Украина продолжает поиск тактики и стратегии по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Подписание крупного международного договора, на первый взгляд, – далекая перспектива. Впрочем, Киеву нужно формировать свою повестку дня и обсуждать ее на всех площадках, чтобы в конце концов выйти на общий вариант.