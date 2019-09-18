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      Не признаю Крым и Донбасс частью РФ, о другом можно договариваться, – Сенцов

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      Это не обсуждается даже, – Сенцов об аннексии Крыма и Донбасса
      Это не обсуждается даже, – Сенцов об аннексии Крыма и Донбасса / 24 канал

      Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов подчеркнул, что никогда не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

      В то же время обо всем остальном "можно разговаривать", об этом он отметил в интервью"Громадському".

      Знайте больше: Сенцов к украинцам: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин

      Он также отметил, что никогда не согласится на отторжение территорий.

      Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое – Донбасские республики (незаконные – 24 канал) являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна,
      – сказал Сенцов.

      Олег Сенцов вместе с 24 захваченными Россией моряками и 10 узниками Кремля вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена с Россией. Обмен пленными состоялся 7 сентября. Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Вскоре после возвращения Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию. Все, о чем говорили освобожденные украинцы, – здесь.

      Освобожденный пленник Кремля теперь будет жить в Киеве с дочерью. Его мать и сын приехали после его освобождения в столицу на некоторое время, но сын с бывшей женой вернется в аннексированный Крым.

      Сенцов отметил, что если и вернется в Крым, то "разве на танках".

      blog_ava
      О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      18 сентября
      2342
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Олег Сенцов
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