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      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      Не визнаю Крим і Донбас частиною РФ, про інше можна домовлятись, – Сенцов

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      Це не обговорюється навіть, – Сенцов про анексію Криму та Донбасу
      Це не обговорюється навіть, – Сенцов про анексію Криму та Донбасу / 24 канал

      Звільнений із російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов наголосив, що ніколи не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

      Водночас про все інше "можна розмовляти", на цьому він наголосив в інтерв’ю "Громадському".

      Знайте більше: Сенцов до українців: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін

      Він також наголосив, що ніколи не погодиться на відторгнення територій.

      Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме – Донбаські республіки (незаконні – 24 канал) є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна,
      – сказав Сенцов. 

      Олег Сенцов разом із 24 захопленими Росією моряками та 10 в'язнями Кремля повернувся до України 7 вересня у межах обміну з Росією. Обмін полоненими відбувся 7 вересня. Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Невдовзі після повернення Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу пресконференцію. Все, про що говорили звільнені українці, – тут.

      Звільнений бранець Кремля наразі житиме у Києві з дочкою. Його мати та син приїхали після цого звільнення до столиці на деякий час, але син з колишньою дружиною повернеться в анексований Крим.

      Сенцов зазначив, що якщо і поверниться до Криму, то "хіба на танках".

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі
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