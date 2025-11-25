Об этом на своей фейсбук-странице сообщил журналист Денис Казанский, передает 24 Канал. Тупчий жил на Русановке, прямо в его квартиру попал "Шахед".

Очень творческий и талантливый, умный и ироничный, гениальный мастер... Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, будто на мгновение... Царство Небесное моему товарищу, Божья кара его убийцам,

– написал о Вадиме Тупчия археолог Тимур Бобровский.

В комментарии КИЕВ24 сын Вадима Тупчия рассказал, отец погиб в возрасте 65 лет, а его тело опознали "по белью или, кажется, частям лица". Декоратор жил в этой квартире 26 лет, там он обустроил мастерскую.

У PEN Ukraine написали, что Тупчий по образованию актер, он был монтажником декораций в Театре драмы и комедии. В 21-летнем возрасте пошел работать на завод духовых музыкальных инструментов.

В 25 лет играл в театре "Шарж" вместе с актером Виктором Андриенко. Для "Шоу долгоносиков" создал сотни латексных носов. Напомним, что телепередача выходила в эфир с 1996 до 1999 года. В квартире Вадима Тупчия хранилось его работы, музыкальные инструменты, маски.

