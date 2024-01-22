Нещодавно безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Росіяни перелякалися, адже українські дрони ще не залітали так далеко. Окрім психологічного, це мало й економічний ефект.

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Як Годжес оцінив роботу ГУР і особисто Буданова

Генерал-лейтенант Буданов і ГУР поки що випереджають російські спецслужби... приймаючи бій з росіянами, шукаючи способи перехопити ініціативу, поки ЗСУ коригують свої плани і відновлюють свої сили,

– написав колишній командувач армії США у Європі.

У коментарях користувачі погодилися з такою оцінкою, зазначивши, що Україна б'є по росіянах асиметрично і що окупантам краще не злити українського тигра. Дехто навіть пропонує ідеї для нових спецоперацій ГУР – наприклад, викрасти російського шпигуна Яна Марсалека. Чоловіка розшукували за вивід величезної суми з німецького фінансового сервісу Wirecard, але виявилося, що він усі десять років роботи в сервісі готував шпигунів і допомагав Пригожину.

Іще Годжес перепостив допис генерал-майора у відставці Ніка Раяна, в якому йдеться, що удар по російській нафтобазі – своєрідні "агресивні санкції" проти російського енергетичного експорту. Ця атака демонструє можливості "українського стратегічного ударного комплексу, який постійно адаптується і є досить разючим".

Буданов привітав із Днем Соборності

Начальник ГУР МО підкреслив, що Росія намагалася грати на ідеї федералізації і поділу України на частини, але кремлівські фейки та відверта брехня не здатні розділити українців. Співробітники воєнної розвідки "стоять на передових позиціях, нищать окупантів глибоко в їхньому тилу і на території самої Росії, завдають болючих ударів, щоразу наближаючи нашу спільну перемогу".

Ми готові щодня нагадувати ворогам про "гарячу українську гостинність" для будь-яких непроханих гостей,

– наголосив Буданов.

Зверніть увагу! Зараз є можливість придбати ексклюзивну поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". Всі кошти від продажу підуть на придбання морського ударного дрона для воїнів-розвідників.

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Що може зробити Росія у відповідь на атаку по нафтобазі

Кирило Буданов поділився планами розвідки на майбутнє і пояснив, чи не лякає його можливість ядерної помсти з боку росіян.