Український військовий розвідник Кирило Буданов відомий секретними операціями проти Росії. Він пережив 10 замахів на своє життя і майже безперервно живе у київському офісі, де серед військових реліквій та патріотичного мистецтва є акваріум, у якому плаває жаба, на ім'я Петро.

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Про Буданова, жабу і розвідку

Financial Times пише, що Буданов керує атаками на ворога за лінією фронту на окупованих територіях та в самій Росії. Однак не часто бере на себе заслуги за ці удари, залишаючи Москву та весь світ у невіданні про можливості української розвідки.

Водночас, за словами західних журналістів, нещодавно Головне управління розвідки використало ударні дрони для атаки на нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі та цілей у Брянській області Росії.

Ми не передбачаємо жодних радикальних змін у найближчому майбутньому. Все, що ми робили, ми продовжимо робити,

– також констатує Буданов.

Головний розвідник України визнає, що цей рік буде випробуванням для України, яка вже понад десятиліття воює з Кремлем. Він вважає, що наша держава все ще може стримувати Путіна і вже довела, що легенда про "російську міць" – це мильна бульбашка.

Зверніть увагу! Буданова призначили керувати ГУР у 2020 році. Його таємні операції оживили агентство, яке довго залишалося в тіні Служби безпеки України. Зокрема, слід сказати, що розвідка брала участь в організації вибуху на Кримському мосту в жовтні 2022 року.

Кирило Буданов, як пишуть у Financial Times, не лише відомий своїми військовими досягненнями, але й історіями з особистого життя й побуту, які стають мемами. Один з яскравих прикладів – жаба Петро. До речі, її ім'я тривалий час залишалося невідомим.

"Мені подобається темрява", – ділиться керівник ГУР про вигляд свого кабінету, вікна в якому заставлені мішками з піском.

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Додамо, що вперше про жабу, яка живе в кабінеті Буданова, стало відомо у травні 2022 року. Тоді в інтерв'ю українському журналісту очільник розвідки обмовився, що в акваріумі – "лягушки". Цей факт породив чимало мемів у мережі.