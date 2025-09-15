Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального директора и основателя немецкой компании Quantum Systems, производителя разведывательных дронов, Флориана Зайбеля, которого цитирует n-tv.

Как Зайбель оценил угрозу от дронов РФ для Германии?

Флориан Зайбель призвал немецкие власти к строительству заводов по производству дронов в Германии.

Так же как Германия только что ввела в эксплуатацию завод по производству боеприпасов Rheinmetall в Унтерлюхе, нам также нужно решение о строительстве заводов по производству дронов,

– сказал он.

По словам гендиректора компании Quantum Systems, российские дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши в среду вечером, показали, где есть главная слабость НАТО.

"Путин оказал нам услугу: он показал нам, где лежит наша главная слабость", – отметил Зайбель.

Он также оценил, сколько именно времени Германия могла бы продержаться, если бы Россия решилась атаковать страну своими дронами.

С нашим нынешним арсеналом мы не продержались бы и четырех недель против атак российских дронов, подобных тем, что уже сейчас есть в Украине,

– отметил предприниматель.

Что известно об атаке российских дронов по Польше?