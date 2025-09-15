Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального директора и основателя немецкой компании Quantum Systems, производителя разведывательных дронов, Флориана Зайбеля, которого цитирует n-tv.
К теме До сих пор могут путешествовать и шопиться, – Германия хочет усилить визовые ограничения для россиян
Как Зайбель оценил угрозу от дронов РФ для Германии?
Флориан Зайбель призвал немецкие власти к строительству заводов по производству дронов в Германии.
Так же как Германия только что ввела в эксплуатацию завод по производству боеприпасов Rheinmetall в Унтерлюхе, нам также нужно решение о строительстве заводов по производству дронов,
– сказал он.
По словам гендиректора компании Quantum Systems, российские дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши в среду вечером, показали, где есть главная слабость НАТО.
"Путин оказал нам услугу: он показал нам, где лежит наша главная слабость", – отметил Зайбель.
Он также оценил, сколько именно времени Германия могла бы продержаться, если бы Россия решилась атаковать страну своими дронами.
С нашим нынешним арсеналом мы не продержались бы и четырех недель против атак российских дронов, подобных тем, что уже сейчас есть в Украине,
– отметил предприниматель.
Что известно об атаке российских дронов по Польше?
В ночь на 10 сентября во время массированной атаки на Украину часть российских дронов нарушила воздушное пространство Польши. Из-за угрозы в Варшаве, Люблине и Жешуве временно закрывали аэропорты, а для перехвата целей привлекли польскую и союзническую авиацию.
Над территорией Польши было сбито четыре беспилотника, всего в ее небо, предварительно, вторглись 19 дронов. Обломки одного из них повредили жилой дом и автомобиль в городе Вырыки-Воля на Люблинщине.
Варшава назвала этот инцидент актом агрессии, что создает реальную угрозу национальной безопасности. Также Польша начала консультации с союзниками НАТО относительно того, что ей делать дальше с инцидентом и как усилить собственную оборону.
Интересно, что после этой атаки польские военные будут учиться у украинских защитников в сбивании российских беспилотников. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, обучение будет происходить в учебном центре НАТО в Польше.