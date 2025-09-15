Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального директора та засновника німецької компанії Quantum Systems, виробника розвідувальних дронів, Флоріана Зайбеля, якого цитує n-tv.

Як Зайбель оцінив загрозу від дронів РФ для Німеччини?

Флоріан Зайбель закликав німецьку владу до будівництва заводів з виробництва дронів у Німеччині.

Так само як Німеччина щойно ввела в експлуатацію завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, нам також потрібне рішення про будівництво заводів з виробництва дронів,

– сказав він.

За словами гендиректора компанії Quantum Systems, російські дрони, які порушили повітряний простір Польщі в середу ввечері, показали, де є головна слабкість НАТО.

"Путін зробив нам послугу: він показав нам, де лежить наша головна слабкість", – зазначив Зайбель.

Він також оцінив, скільки саме часу Німеччина могла б протриматися, якби Росія наважилася атакувати країну своїми дронами.

З нашим нинішнім арсеналом ми не протрималися б і чотирьох тижнів проти атак російських дронів, подібних до тих, що вже зараз є в Україні,

– зауважив підприємець.

Що відомо про атаку російських дронів по Польщі?