Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу 14 вересня?
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс. БпЛА в західній частині Сумщини, курс південно-західний. У Києві та області відбій повітряної тривоги. Небезпека залишається для Чернігівської та Сумської областей. Поряд з містом ворожий БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях! БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку. БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину. БпЛА в районі Ніжина на Чернігівщині, постійно змінюють курс. БпЛА в північній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.
– написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
