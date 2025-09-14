Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, отметив, когда именно у Владимира Путина могло возникнуть идея направить дроны на Польшу. Он предположил, какой должна быть реакция НАТО на действия россиян.

Как должно ответить НАТО на атаку российских дронов на Польшу?

Болтон отметил, что Путин после саммита на Аляске, где он провел переговоры с Дональдом Трампом, действовал так, будто у него полностью развязаны руки.

Россияне, возможно, увидели возможность в реакции на саммит на Аляске, когда не было реального последовательного ответа со стороны НАТО. Потому что было много угроз, а со стороны Запада – только неопределенность относительно того, как действовать в ответ на неспровоцированную агрессию России, что продолжается,

– объяснил экс-советник Трампа.

Также Путин после визита в Китай – для массированной пропагандистской кампании по окончанию Второй мировой войны на Тихом океане и для демонстрации китайской мощи – где встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и главой КНДР Ким Чен Ыном, он осмелел. И результатом этого, по мнению Болтона, стало нападение на Польшу.

Обратите внимание! В минобороны России заявили, что во время атаки 10 сентября якобы "объекты для поражения на территории Польши не планировались".

Теперь Путин будет очень внимательно следить за реакцией НАТО, поэтому ответ Альянса может быть еще более решительным, чем мог быть в других обстоятельствах. Он должен осознать, что ситуация изменилась. НАТО же должно сделать шаги, чтобы свернуть российское продвижение в Украине, потому что до тех пор Путин не сядет за стол переговоров.

В ответ Запад должен значительно усилить санкции против России, а текущие ограничения должны стать более жестокими и тщательно выполняться. Сейчас не время для шатания, иначе слабая реакция Запада может вдохновить Путина,

– отметил он.

Еще одним из ответов Альянса, по его словам, может стать введение бесполетной зоны над Украиной, ведь россияне за почти четыре года войны продемонстрировали, что полностью готовы атаковать гражданские объекты, а теперь и атаковали Польшу.

Почему политика сдерживания Запада не работает в отношении России?

Кроме того, Кремль видит разобщенность, царящую в западном мире, в частности, относительно видения США и Европы в вопросе усиления санкций. Также обостряются кризисы во Франции и Великобритании.

Поэтому когда в Белом доме есть такой неустойчивый человек как Дональд Трамп и определенные процессы происходят в Европе, Путин видит возможность извлечь выгоду из этой ситуации и проверяет, насколько далеко он может зайти. Поэтому очень важен решительный ответ Запада на вторжение в Польшу,

– подчеркнул Джон Болтон.

Также этот инцидент, по словам экс-советника президента США, доказывает, что политика сдерживания, которой придерживался Запад последние три года, опасаясь развертывания более широкой войны, потерпела поражение. Потому что она не встретила ответного поведения России.

Когда Запад сдерживается, россияне, по мнению Болтона, наступают. Следствием этого является то, что западные страны заявляют, что такое поведение Кремля является неприемлемым, и тогда россияне отступают.

Какова реакция НАТО и западных стран на вторжение российских дронов в Польшу?