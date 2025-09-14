Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, зазначивши, коли саме у Володимира Путіна могло виникнути ідея спрямувати дрони на Польщу. Він припустив, якою має бути реакція НАТО на дії росіян.

До теми Путін уже атакував НАТО: чому настав час для Альянсу збивати російські дрони над Україною

Як має відповісти НАТО на атаку російських дронів на Польщу?

Болтон зауважив, що Путін після саміту на Алясці, де він провів переговори з Дональдом Трампом, діяв так, ніби у нього повністю розв'язані руки.

Росіяни, можливо, побачили можливість в реакції на саміт на Алясці, коли не було реальної послідовної відповіді з боку НАТО. Тому що було багато погроз, а з боку Заходу – лише невизначеність щодо того, як діяти у відповідь на неспровоковану агресію Росії, що триває,

– пояснив ексрадник Трампа.

Також Путін після візиту до Китаю – для масованої пропагандистської кампанії щодо закінчення Другої світової війни на Тихому океані та для демонстрації китайської потужності – де зустрівся з прем'єром Індії Нарендрою Моді та главою КНДР Кім Чен Ином, він осмілів. І результатом цього, на думку Болтона, став напад на Польщу.

Зверніть увагу! У міноборони Росії заявили, що під час атаки 10 вересня нібито "об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися".

Тепер Путін буде дуже уважно стежити за реакцією НАТО, тому відповідь Альянсу може бути ще рішучішою, ніж могла бути в інших обставинах. Він має усвідомити, що ситуація змінилась. НАТО ж має зробити кроки, щоб згорнути російське просування в Україні, тому що до тих пір Путін не сяде за стіл перемовин.

У відповідь Захід має значно посилити санкції проти Росії, а поточні обмеження мають стати жорстокішими та ретельно виконуватися. Зараз не час для хитання, інакше слабка реакція Заходу може надихнути Путіна,

– відзначив він.

Ще одною з відповідей Альянсу, за його словами, може стати введення безполітної зони над Україною, адже росіяни за майже чотири роки війни продемонстрували, що повністю готові атакувати цивільні об'єкти, а тепер й атакували Польщу.

Чому політика стримування Заходу не працює щодо Росії?

Крім того, Кремль бачить роз'єднаність, що панує у західному світі, зокрема, щодо бачення США та Європи у питанні посилення санкцій. Також загострюються кризи у Франції та Великій Британії.

Тому коли у Білому домі є така нестійка людина як Дональд Трамп та певні процеси відбуваються в Європі, Путін бачить можливість отримати вигоду з цієї ситуації і перевіряє, наскільки далеко він може зайти. Тому дуже важлива рішуча відповідь Заходу на вторгнення у Польщу,

– підкреслив Джон Болтон.

Також цей інцидент, за словами ексрадника президента США, доводить, що політика стримування, якої дотримувався Захід останні три роки, побоюючись розгортання ширшої війни, зазнала поразки. Тому що вона не зустріла відповідної поведінки Росії.

Коли Захід стримується, росіяни, на думку Болтона, наступають. Наслідком цього є те, що західні країни заявляють, що така поведінка Кремля є неприйнятною, і тоді росіяни відступають.

Яка реакція НАТО та західних країн на вторгнення російських дронів у Польщу?