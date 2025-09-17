Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що сказав Мерц про Путіна 17 вересня?
У своєму виступі канцлер зосередився на атаці Росії на Польщу.
Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства,
– заявив Мерц.
Він підкреслив, що порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії є частиною тривалої тенденції до випробування кордонів ЄС і НАТО та саботажу з боку Путіна.
Також Мерц згадав про Україну, сказавши, що мирна угода не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України.
"Нав'язаний мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати нову ціль", – акцентував політик.
Як у Європі та США сприймають дронові атаки на Польщу?
Увечері 15 вересня над Варшавою знешкодили безпілотник, який літав над резиденціями Навроцького і Туска. До того були атака на Польщу 10 вересня та Румунію 13 вересня.
Днями генеральний директор Quantum Systems Флоріан Зайбель заявив, що Путін показав Європі, де в неї слабке місце. І цим зробив послугу європейцям, адже ті тепер розуміють, навіщо будувати заводи з виробництва дронів.
На думку Зайбеля, Німеччина не витримала б і 4 тижнів проти атак російськими дронами, якби вони були такими масштабними, як в Україні.
Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон переконаний: Путін став сміливішим після зустрічі з Трампом на Алясці та поїздки у Китай. Таку думку експерт висловив в ефірі 24 Каналу.
А аналітик із нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот в інтерв'ю 24 Каналу сказав: Путін давно веде гібридну війну проти Європи. Але тепер стратегія Росії щодо ЄС – залякати та зламати опір. Марк Тот згоден, що на Путіна вплинули відвідини Пекіна.