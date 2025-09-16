Россия впервые открыто атаковала дронами Польшу, которая является членом НАТО. Хотя в России называют это "случайностью", трудно представить, как почти 20 дронов могут заблудиться на территории другого государства. То есть гибридная война, которую Владимир Путин вел против Европы, стала более открытой.

Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот в интервью 24 Канала отметил, что удар по Польше является переломным моментом. Вероятно, Россия хотела проверить реакцию НАТО и запугать поляков, чтобы повлиять на поставки Украине. Почему Путин решился на атаку именно сейчас и почему Польша все еще не активировала 5 статью НАТО – читайте далее в материале.

Удар по Польше является поворотным моментом в войне

Недавно впервые большое количество российских БПЛА зашло в польское воздушное пространство. По официальной информации, говорится о 19 дронов, а неофициальные источники, включая польские СМИ, сообщают о 23. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Это важный вопрос, ведь произошло несколько значительных событий. Прежде всего Польша впервые столкнулась с тем, что Украина переживает с февраля 2022 года, – с атаками дронов, которые почти каждую ночь уносят жизни мирных жителей. И Польша проснулась, пережив этот кошмар. Произошло 2 ключевых процесса:

во-первых, это было послание Владимира Путина. Он испытывает НАТО, проверяет, как Альянс отреагирует на провокации;

во-вторых, хочет понять, насколько твердая решимость НАТО по ответу на такие инциденты.

Сейчас мы наблюдаем важный момент. Это поворотный этап войны, что имеет серьезное значение. Даже если речь идет о 19 или 23 БПЛА, их влияние гораздо больше. Это гораздо больше, чем цифры.

Впервые истребители НАТО начали бой с российскими беспилотниками. Из 19 дронов, как известно, удалось перехватить только 4 с помощью истребителей F-16 и F-35. Как вы оцениваете реакцию НАТО, была ли она достаточно жесткой для России?

Каждый раз, когда перехват ниже 90% стандарта для Вооруженных сил США и уровня, который показывает Израиль, это вызывает разочарование. Во время конфликта с Ираном Израиль перехватил 90% ракет и дронов, а по дронам показатель был еще выше. Если действительно удалось сбить только 4 из 19, то это вызывает беспокойство.

Однако есть важные предостережения. Мы не знаем, приняли ли решение не перехватывать часть дронов, если их траектория не представляла угрозы для объектов или гражданского населения. Возможно, им просто позволили упасть, чтобы не тратить дорогие ракеты на их уничтожение. Таким образом реальный процент перехвата может быть выше.

Однако это сигнал, что НАТО пока не готово. Альянс был застигнут врасплох действиями дронов, но отреагировал быстро. В небе действовала авиация НАТО, шла дозаправка и патрулирование. Однако это тревожный звонок. Это должно стать тревожным сигналом.

Последнее, на чем я хотел бы подчеркнуть. Это стало важным отступлением от прежней практики. Ранее ни НАТО, ни Польша не перехватывали российских беспилотников, когда те нарушали воздушное пространство. Я рад, что на этот раз они отреагировали. Это посылает России важный сигнал: НАТО и Польша не намерены это терпеть.

Обломки беспилотников обнаружили не только вблизи границы, но и на расстоянии от 300 до 500 километров вглубь территории. Один из дронов даже повредил жилое здание. Считаете ли вы это эскалацией? И почему, по вашему мнению, Путин наносит удары по гражданским объектам в Польше?

Да, бесспорно, это эскалация. Путин давно ведет гибридную войну против Европы. Показательный пример – попытки подрыва грузовых самолетов DHL в Варшаве и Лондоне. Попытки провалились, но факт их проведения показывает готовность Путина к силовым действиям. На этот раз все было более открыто. Эти дроны не могли случайно залететь так глубоко на территорию Польши. Ими управляют системой GPS. Очевидно, их направили туда целенаправленно.

Факт, что целью стали гражданские объекты, отражает стратегию России запугать и сломать сопротивление. Возможно, они пытаются вызвать похожую реакцию в Польше, чтобы люди сказали лидерам, что это не то, чего они хотят, что они не готовы с этим бороться. Считаю, что это послание обречено на провал.

Украина показала, как и Великобритания во Вторую мировую, – бомбардировки мирного населения не ломают волю, а укрепляют решимость сопротивляться. Я уверен, что Польша проявит стойкость и будет вместе с Украиной в этом мужественном ответе.

Почему Путин атаковал Польшу именно сейчас

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск назвал удар беспилотников скорее масштабной провокацией, чем атакой. Почему Запад так осторожен в использовании слова "атака"?

На этом этапе это может быть связано с юридическими последствиями. Признание инцидента атакой может потребовать применения статьи 5 Устава НАТО, на что пока они не готовы. Сейчас Польша инициировала статью 4, по которой страны-члены должны обсудить ситуацию, вероятнее всего, онлайн. Достаточно ли этого? Видимо, нет.

Президент Дональд Трамп должен смотреть на ситуацию шире. Это то, о чем я писал с моим коллегой, полковником Джоном Свитом, отставным офицером разведки армии США, который служил в НАТО и отвечал за разведку в Восточной Европе.

Одним из ключевых моментов был выбор времени. Все это произошло после возвращения Путина с саммита ШОС, где он встречался с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Кажется, он вернулся с ощущением, что теперь его поддерживают, как никогда раньше. Мы видим это – все больше китайских технологий для производства оружия и боеприпасов (используют в России – 24 Канал). Поэтому Европе нужно внимательно присмотреться к тому, что происходит.

За этим стоит гораздо больше, чем казалось ранее. Это не просто действие Путина, это сигнал, направленный Польше, НАТО и, особенно президенту Трампу о готовности к бою. В определенной степени это послание исходит непосредственно от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Кстати. Военный аналитик Майкл Кларк убежден, что сейчас существуют по меньшей мере три варианта развития мирового порядка. Первый и худший из них предусматривает влияние Китая, России, а также Северной Кореи. Второй, который является наиболее вероятным, по мнению аналитика, – это мир "чрезвычайной многополярности, где будут доминировать не только диктаторы. Тогда как третий вариант предусматривает доминирование либеральных демократий, что было бы лучше для Запада.

Почему НАТО не применило 5 статью?

Один из наиболее актуальных вопросов для польского общества сегодня заключается в том – что именно должно произойти, чтобы была официально активирована статья 5? Сейчас до конца не понятно, какие именно условия должны быть на поле боя или вдоль линии фронта, чтобы применили эту статью.

Да, я понимаю, почему внимание на статье 5, но ее применение требует серьезного нарушения. Иначе говоря, активировать ее может только реальное военное воздействие на территорию государства-члена НАТО. 19 беспилотников, несмотря на всю тревожность ситуации, вероятно, недостаточно для активации статьи 5. Однако это должно стать поводом для решительных действий.

Европа должна обозначить свои "красные линии". Их можно сформулировать и озвучить, и, на мой взгляд, Польша могла бы сделать это наиболее эффективно. Например, начать перехватывать беспилотники над территорией Украины, разумеется, по согласию и координации с Киевом. Лично я хотел бы видеть, чтобы Киев также был защищен, чтобы польские истребители сбивали дроны еще до того, как они приблизятся к польскому воздушному пространству. И как дополнительный эффект – они не достигнут и своих целей на территории Украины.

В вашей недавней статье в издании The Hill вы упомянули, что атака на Польшу является своеобразным сигналом президенту Трампу, который на прошлой неделе встречался с президентом Польши Каролем Навроцким. Чего можно ожидать от Трампа в ответ на атаку России по Польше?

К сожалению, реакция президента была сдержанная. До сих пор мы не услышали решительного осуждения действий России, а я считаю, что такое заявление должно прозвучать. Во многом Путин сейчас откровенно провоцирует Трампа, и это происходит не только после саммита на Аляске. Важно также обратить внимание на Китай и на связь с Шанхайской конференцией, в которой участвовал Путин. Все это произошло после встречи Навроцкого с Трампом.

Тогда Трамп заявил, что США готовы направить больше американских войск в Польшу, если Варшава этого захочет. Теперь видим сигнал от Путина Трампу будто он услышал его и это неприемлемо. Ответственность на Трампе, он должен заявить, что держит карты в руках и привлечет Путина к ответственности. Однако, к сожалению, пока мы не услышали таких слов из Белого дома.

Обратите внимание! Трамп прокомментировал атаку на Польшу очень сдержанно, отметив в своей соцсети Truth Social: "Началось!".

Есть ли угрозы для НАТО во время учений России и Беларуси?

Интересно также, что удары произошли сразу после того, как Дональд Туск объявил о закрытии границы с Беларусью. Впервые беспилотники прилетели с белорусской территории. Видите ли вы связь между этими событиями?

Здесь важно вспомнить ежегодные военные учения "Запад", которые совместно проводят Россия и Беларусь. То, что мы, вероятно, наблюдали в Польше, – это своеобразная проверка. Другими словами, если вы готовитесь к совместным учениям российских и белорусских войск, то логично протестировать, как НАТО отреагирует на атаку, исходящую не только с российской стороны, но и с белорусской.

Поэтому вы правы, что обратили внимание на этот момент. Если беспилотники пересекли не только украинское, но и белорусское воздушное пространство, это означает, что они тестировали систему противовоздушной обороны НАТО, проверяли реакцию и скорость ответа. Данные будут использоваться на учениях. Это очень важно, и это еще один сигнал от России о том, что она и Беларусь – партнеры, и если дело дойдет до конфликта – они будут действовать совместно против НАТО и таких стран как Польша.

Стоит ли ожидать новых инцидентов в течение учений "Запад-2025"?

Время покажет. В общем такие действия будут продолжаться, пока Запад не начнет сбивать дроны до входа в воздушное пространство НАТО. Перехват над Украиной даст преимущество и вашей стране. Россия продолжит попытки запугивания Запада. Маски сброшены, они, очевидно, готовы на это. Конечно, мы слышим привычные опровержения из Кремля, которые сопровождаются ложными заявлениями о том, что никто не знает, чьи это беспилотники. Это, мягко говоря, неправда. Подобные действия будут повторяться.

Будут ли они происходить в рамках учений? Сказать сложно. Во время учений стороны более уязвимы, и Россия с Беларусью могут не захотеть провоцировать НАТО, чтобы не вызвать ответные действия или не создать впечатление повторной атаки на НАТО. Это может оказаться слишком затратным.

Начнет ли НАТО сбивать дроны над Украиной?

Маловероятно, что российские дроны достигли бы Польши, если бы Украина имела более мощную ПВО. Германия и Франция объявили о новых поставках оружия. Стоит ли ждать после этого инцидента усиления украинской ПВО?

Факт, что дроны преодолели такое расстояние, свидетельствует о слабости НАТО. В отличие от Израиля, который перехватывал иранские дроны на больших дистанциях, Украине нужна более мощная защита. Полковник Свит и я, авторы статьи в издании Hill, давно выступаем за усиление обороны Украины.

Речь идет не только о защите городов и гражданских объектов, хотя это крайне важно, но и о возможности для Украины выдвинуть свои воздушные силы ближе к линии фронта на Донбассе, на Юге, в направлении Крыма и Запорожья, чтобы отражать возможные атаки со стороны полуострова. Это также имеет большое значение. Безусловно, требуется усиление.

Мы называем такие шаги "переломными моментами". Запад должен посылать Путину сигналы, способные изменить его расчеты, сделать войну в Украине крайне дорогой для него. К сожалению, он готов платить за это жизнями. Более одного миллиона российских военнослужащих, а также граждан КНДР и Китая были убиты или ранены, и это, кажется, не влияет на стратегию Путина.

Однако я думаю, что его расчеты изменятся, если его атаки перестанут приносить результат, а Украина, наоборот, будет наносить все более точные удары, особенно с появлением "Фламинго" – вашей новой высокоточной дальнобойной системы. Если Украина будет продолжать уничтожать, например, 17 – 18% российской нефтяной и энергетической инфраструктуры, это может заставить Путина пересмотреть возможность продолжения войны.

Учитывая масштаб привлечения НАТО, можно ли говорить о переходе к совместному воздушному патрулированию на территории Украины, которое могло бы защитить Польшу и другие восточноевропейские страны?

Я надеюсь на это. Президент Владимир Зеленский уже призвал создать такую систему. Европа уже давно обсуждает концепцию воздушного щита. Правда, до сих пор ее рассматривали только в контексте послевоенного периода. Мне кажется, что украинцам не нужно объяснять очевидное – Путин не примет мира. Для него мир – это пауза, после которой он снова нападет на Украину.

Так что, чем раньше создадут воздушный щит, тем лучше. Даже если его поддержит "Коалиция желающих", они должны действовать как полноценные боевые единицы. Чтобы щит был эффективным, нужны польские, британские и американские ВВС, координация с американской разведкой, логистика, воздушные танкеры и все для полноценного патрулирования. Зеленский прав, призывая к этому.

Состоится ли это? Сказать сложно. Я остаюсь скептиком. Надеюсь, это произойдет, а я буду продолжать выступать за реализацию.