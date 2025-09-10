Дональд Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше в собственной соцсети. В этот день ранее президента США просили прокомментировать российскую атаку на члена Альянса, однако он проигнорировал вопросы журналистов, передает 24 Канал.
Что Трамп сказал об атаке России на Польшу?
Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!
– написал политик в Truth Social.
Ранее в Белом доме анонсировали разговор Дональда Трампа и Кароля Навроцкого.
Отметим, что первым на русский удар по члену НАТО отреагировал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон. Он назвал этот инцидент "актом войны" и призвал к санкциям против России и вооружению Украины.
Между тем, в самой Польше воздержались от прямых обвинений России. Там подтвердили, что беспилотники принадлежали стране-агрессорке, однако замолчали, что это была неслучайная атака.
В свою очередь НАТО не считает действия Москвы достаточным основанием для применения 5 статьи.
Что известно о российском ударе по Польше?
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки на Украину Россия использовала 415 "Шахедов" и дронов-обманок, а также 42 ракеты разных типов.
- Десятки дронов "сознательно" залетели на территорию Польши и нацелились на местные аэродромы, в частности аэропорт "Ясенка - Жешув", который является хабом для военной помощи Украине.
- На территорию Польши по-прежнему залетали одиночные дроны. Однако страна не решалась их сбивать. Впрочем, на этот раз польская ПВО и авиация работали по вражеским беспилотникам. В помощь члену НАТО пришли и союзники.
- Известно, что российский дрон или его обломки упали на жилой дом в селе Вырики Люблинского воеводства Польши, повредив крышу и автомобиль.
- Европейские лидеры надеются, что атака российских дронов на Польшу изменит позицию Трампа по отношению к России и побуждает к новым санкциям.
- У Путина опровергли причастность к нарушению воздушного пространства Польши дронами, заявляя об отсутствии доказательств их российского происхождения.