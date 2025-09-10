Дональд Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше в собственной соцсети. В этот день ранее президента США просили прокомментировать российскую атаку на члена Альянса, однако он проигнорировал вопросы журналистов, передает 24 Канал.

Смотрите также "Не планировали": Россия цинично оправдалась за атаку дронов на Польшу

Что Трамп сказал об атаке России на Польшу?

Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!

– написал политик в Truth Social.

Ранее в Белом доме анонсировали разговор Дональда Трампа и Кароля Навроцкого.

Отметим, что первым на русский удар по члену НАТО отреагировал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон. Он назвал этот инцидент "актом войны" и призвал к санкциям против России и вооружению Украины.

Между тем, в самой Польше воздержались от прямых обвинений России. Там подтвердили, что беспилотники принадлежали стране-агрессорке, однако замолчали, что это была неслучайная атака.

В свою очередь НАТО не считает действия Москвы достаточным основанием для применения 5 статьи.

Что известно о российском ударе по Польше?