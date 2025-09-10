Дональд Трамп відреагував на інцидент із дронами у Польщі у власній соцмережі. Цього дня раніше президента США просили прокоментувати російську атаку на члена Альянсу, однак він проігнорував запитання журналістів, передає 24 Канал.

Дивіться також "Не планували": Росія цинічно виправдалася за атаку дронів на Польщу

Що Трамп сказав про атаку Росії на Польщу?

Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!

– написав політик у Truth Social.

Раніше у Білому домі анонсували розмову Дональда Трампа і Кароля Навроцького.

Зауважимо, що першим на російський удар по члену НАТО відреагував конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон. Він назвав цей інцидент "актом війни" та закликав до санкцій проти Росії й озброєння України.

Тим часом у самій Польщі утрималися від прямих звинувачень Росії. Там підтвердили, що безпілотники належали країні-агресорці, однак замовчали те, що це була невипадкова атака.

Своєю чергою НАТО не вважає дії Москви достатньою підставою для застосування 5 статті.

Що відомо про російський удар по Польщі?