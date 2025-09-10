Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PolsatNews.
Що відомо про пошкодження в Польщі?
Російський безпілотник або його уламки впали житловий будинок у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль.
Житловий будинок у Польщі пошкоджений дроном / фото Portal Nowy Tydzień
На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає.
Наслідки атаки дронів у Польщі / фото Portal Nowy Tydzień
Зауважимо, що Вирики розташовані неподалік кордону з Україною та Білоруссю, за кілька кілометрів від стику трьох країн.
Де розташовані Вирики: дивіться на карті