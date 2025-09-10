На тлі безпрецедентного моменту в історії Альянсу у Білому домі анонсували розмову Дональда Трампа і Кароля Навроцького, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Як США реагуватимуть на дронову атаку на Польщу?
Білий дім у коментарі Reuters заявив, що відстежує повідомлення з Польщі.
Очікується, що у середу президент Трамп проведе розмову з президентом Навроцьким,
– йдеться у заяві.
Зауважимо, що представники ЗМІ вже поцікавилися думкою президента США щодо нічного удару по Польщі. Однак Дональд Трамп залишив їхні запитання без відповіді.
У самій Варшаві тим часом уникнули прямих звинувачень на адресу Росії. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський – один із небагатьох, хто назвав речі своїми іменами.
Що відомо про атаку Росії на Польщу?
- Щонайменше 19 російських безпілотників уночі перетнули польський кордон.
- Через ворожі дрони у Польщі зачинялися три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).
- Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш заявив, що нібито немає жодних доказів того, що дрони, які порушили польський повітряний простір, були російськими.
- Володимир Зеленський підкреслив, що атака дронів на Польщу – не випадковість, і закликав до скоординованої відповіді європейських країн та США.