На фоне беспрецедентного момента в истории Альянса в Белом доме анонсировали разговор Дональда Трампа и Кароля Навроцкого, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как США будут реагировать на дроновую атаку на Польшу?

Белый дом в комментарии Reuters заявил, что отслеживает сообщения из Польши.

Ожидается, что в среду президент Трамп проведет разговор с президентом Навроцким,

– говорится в заявлении.

Заметим, что представители СМИ уже поинтересовались мнением президента США относительно ночного удара по Польше. Однако Дональд Трамп оставил их вопросы без ответа.

В самой Варшаве тем временем избежали прямых обвинений в адрес России. Министр иностранных дел Радослав Сикорский – один из немногих, кто назвал вещи своими именами.

Что известно об атаке России на Польшу?