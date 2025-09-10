Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Вже відомо, що через "Шахеди" в Польщі там підняли польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки ДРЛВ AWACS та літаки-заправники.
До теми Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо
Чому Польща збила досить мало "Шахедів"?
Вже була інформація, що Польща буцімто збила 4 з 19 російських безпілотників. А, можливо, їх було навіть і більше.
За словами Нарожного, збивати "Шахеди" з F-16 та F-35 – така собі затія. В економічному плану це надзвичайно невигідно.
Вартість 1 години F-16 в повітрі – 40-50 тисяч доларів. При цьому там підіймали кілька літаків. F-35 – ще дорожчі. Там десь 70-80 тисяч доларів за годину в повітрі. Те, що збили небагато. Вочевидь дрони самі просто падали. А Польща була неготовою з технічної точки зору,
– зазначив Нарожний.
Україна також застосовує свої винищувачі для знищення "Шахедів". Але перед тим їх можуть збити як мобільні вогневі групи, так і різні зенітні установки чи ті ж зенітні дрони.
Ситуація в Польщі свідчить про неготовність країн НАТО до відбиття таких атак. І це зрозуміло, адже війна в Україні суттєво змінила підходи.
Тепер атакують не лише дорогими крилатими ракетами. Більшість – дешеві дрони. 100-150 тисяч доларів максимум,
– сказав Нарожний.
Атака "Шахедами" по Польщі: деталі
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За його словами, ті безпілотники, які становили загрозу, були збиті.
- За даними видання Reuters, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу. Хоча це було навмисне вторгнення російських безпілотників
- НАТО активували статтю 4 після атаки російських "Шахедів". У ній йдеться про консультацію з союзниками, коли територіальна цілісність чи безпека члена НАТО під загрозою. Але там не передбачення автоматична військова допомога, як у статті 5.