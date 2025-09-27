Причиной депортации стал инцидент, который случился 23 сентября. Польской полиции поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Киев – Хелм был пьян, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Что известно о депортации украинского машиниста?
Отмечается, что украинец управлял навеселе поездом, на борту которого находились 200 человек. Тест на трезвость показал, что содержание алкоголя в его организме составляло 0,3 промилле.
Происшествие начали расследовать. Из-за нарушения закона правоохранители подали запрос к пограничникам с просьбой принять решение о депортации украинца. В конце концов, в четверг мужчину депортировали.
Какие другие случаи депортации украинцев
- 30 августа стало известно, что Польша депортировала 15 украинцев из-за угрозы общественной безопасности. Депортированным запретили въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, их имена внесли в перечень нежелательных лиц. Среди депортированных – лица, которые были неоднократно осуждены за кражи, грабежи, хранение наркотиков подделку документов и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
- 21-летнего украинца депортировали из Польши за за запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве.
- Ранее из США депортировали 24 граждан Украины, которые были задержаны и удерживаемые в депортационных центрах из-за нарушения иммиграционного законодательства.