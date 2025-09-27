Причиной депортации стал инцидент, который случился 23 сентября. Польской полиции поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Киев – Хелм был пьян, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Что известно о депортации украинского машиниста?

Отмечается, что украинец управлял навеселе поездом, на борту которого находились 200 человек. Тест на трезвость показал, что содержание алкоголя в его организме составляло 0,3 промилле.

Происшествие начали расследовать. Из-за нарушения закона правоохранители подали запрос к пограничникам с просьбой принять решение о депортации украинца. В конце концов, в четверг мужчину депортировали.

Какие другие случаи депортации украинцев