Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.
Что изменилось в помощи украинцам в Польше?
Несмотря на то, что закон продолжает легальный статус пребывания украинских беженцев в Польше, одновременно меняются условия предоставления социальной помощи. Отныне ее смогут получить только те украинцы, которые работают в Польше, а их дети посещают польские школы. Исключение сделают для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Кроме того, закон ограничивает доступ к ряду льгот для украинцев, которые не трудоустроены. В частности, речь идет о медицинской реабилитации, программы лечения зависимостей, здравоохранения, получения рецептурных лекарств, а также стоматологические услуги.
Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" по поддержке украинских беженцев, подписанный Навроцким.
Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающих на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам,
– подчеркнул он.
Также Богуцкий подчеркнул, что "президент не даст шантажировать себя и поляков".
Что еще известно об изменении в помощи украинцам в Польше?
Президент Польши Кароль Навроцкий в конце августа наложил вето на законопроект о финансовой и медицинской поддержке украинцев. Свое решение он подчеркнул первоочередным вниманием к потребностям польских граждан. Также Навроцкий внес свой законопроект с более жесткими требованиями к украинцам.
В ответ на решение Навроцкого польское правительство одобрило законопроект, который обеспечивает украинцев выплатами по соцпрограммам. Закон регулирует предоставление выплат программами "800+", "Добрый старт" и "Активные родители", но получение помощи зависит от профессиональной активности в Польше.
В конце концов Сенат Польши 17 сентября без поправок принял законопроект о предоставлении помощи гражданам Украины. За него проголосовали 57 сенаторов, 32 выступили против, тех, воздержавшихся – не было.