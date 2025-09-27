Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Что изменилось в помощи украинцам в Польше?

Несмотря на то, что закон продолжает легальный статус пребывания украинских беженцев в Польше, одновременно меняются условия предоставления социальной помощи. Отныне ее смогут получить только те украинцы, которые работают в Польше, а их дети посещают польские школы. Исключение сделают для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Кроме того, закон ограничивает доступ к ряду льгот для украинцев, которые не трудоустроены. В частности, речь идет о медицинской реабилитации, программы лечения зависимостей, здравоохранения, получения рецептурных лекарств, а также стоматологические услуги.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" по поддержке украинских беженцев, подписанный Навроцким.

Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающих на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам,

– подчеркнул он.

Также Богуцкий подчеркнул, что "президент не даст шантажировать себя и поляков".

Что еще известно об изменении в помощи украинцам в Польше?