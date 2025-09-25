Президент Польши подтвердил во время брифинга в Нью-Йорке, что встреча с Зеленским возможна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Смотрите также Зеленский может впервые встретиться с Навроцким в ближайшее время
Когда Навроцкий может осуществить свой первый визит в Киев?
В начале своего срока президент Польши заявил о намерении проводить активную внешнюю политику, встречаться с лидерами Европы и мира.
Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским,
– заявил Навроцкий.
Будущая встреча в Киеве способна закрепить партнерство Украины и Польши. Особенно в условиях войны и сложных вызовов для Центральной Европы.
Дата и программа переговоров ожидаются в ближайшее время.
Что известно о разговорах Зеленского и Навроцкого после инаугурации?
У президентов уже была возможность пообщаться во время Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Кароля Навроцкого это был короткий обмен любезностями.
Первый телефонный разговор Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши состоялся 31 июля. В разговоре стороны обсудили ближайшие ключевые события и согласовали обмен визитами.
Новый президент Польши заверил Зеленского в поддержке Украины, которая стоит против "неоимпериалистического и колониального государства, которым руководит военный преступник Владимир Путин".
Какие решения Навроцкий уже принял по Украине?
- Президент Польши наложил вето на законопроект, который предусматривает финансовую и медицинскую помощь украинским беженцам. Аргументируя это тем, что право на такую поддержку имеют только те лица, которые прилагают усилия, чтобы работать в Польше.
- Также в своей предвыборной кампании Навроцкий резко высказывался относительно вступления Украины в НАТО и ЕС. Однако из-за недавних атаки российских дронов на Польшу его риторика несколько смягчается.