Об этом сообщили в RMF24 со ссылкой на министра по делам президента Польши Марцина Пшидача, передает 24 Канал.
Встретятся ли Зеленский и Навроцкий?
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким на следующей неделе в Нью-Йорке. Там 23 – 29 сентября состоится сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где соберутся мировые лидеры.
По словам Пшидача, на полях сессии запланированы многочисленные двусторонние и многосторонние встречи. В частности, уже известно, что Навроцкий встретится с президентом США Дональдом Трампом.
На вопрос о возможной встрече лидеров Украины и Польши министр ответил, что помещение ООН небольшое, поэтому контакты между политиками вполне возможны.
Безусловно, может состояться хотя бы короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины,
– сказал Пшидач.
Что известно о предстоящей Генассамблее ООН?
Юбилейная, 80-я Генассамблея ООН состоится в Нью-Йорке. Для Украины как государства-основателя организации эта сессия особенно важна.
Президент Украины будет иметь насыщенный график, в рамках которого запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами разных стран.
Ранее появлялась информация о возможной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что в США Трамп чувствует себя увереннее и будет действовать как "хозяин ситуации в случае встречи с украинским лидером.