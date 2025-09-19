Об этом сообщили в RMF24 со ссылкой на министра по делам президента Польши Марцина Пшидача, передает 24 Канал.

Встретятся ли Зеленский и Навроцкий?

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким на следующей неделе в Нью-Йорке. Там 23 – 29 сентября состоится сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где соберутся мировые лидеры.

По словам Пшидача, на полях сессии запланированы многочисленные двусторонние и многосторонние встречи. В частности, уже известно, что Навроцкий встретится с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос о возможной встрече лидеров Украины и Польши министр ответил, что помещение ООН небольшое, поэтому контакты между политиками вполне возможны.

Безусловно, может состояться хотя бы короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины,

– сказал Пшидач.

Что известно о предстоящей Генассамблее ООН?