Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.
Смотрите также Президент Генассамблеи ООН не исключает отправку миротворцев в Украину
Что известно о визите Зеленского в США?
️Зеленский во главе с украинской делегацией посетит Генассамблею ООН.
На следующей неделе, так, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, самого высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины,
– сказал спикер МИД.
Это будет юбилейная 80-я Генассамблея. Украина является одной из основательниц ООН, поэтому эта сессия имеет очень важное значение для нашего государства.
По словам Тихого, этот раз у президента будет насыщенный график, в частности, запланирован ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.
"Будет целый ряд мероприятий с участием руководства страны и МИД, нацелены на консолидацию международной поддержки, привлечение внимания к последствиям российской агрессии, отдельный акцент на похищении украинских детей и на ответственности РФ за преступления", – добавил спикер МИД.
Кроме того, свою программу будет иметь первая леди Украины Елена Зеленская.
Зеленский может встретиться с Трампом
На днях госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новую встречу Трампа и Зеленского. Она может пройти именно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Рубио подчеркнул, что американский лидер будет продолжать добиваться мира. При этом признал, что никакого прогресса в урегулировании войны в Украине достигнуто не было.
Сам Трамп также продолжает уверять, что закончит войну в Украине, но на пути стоит "чрезвычайная ненависть" между Зеленским и Путиным.