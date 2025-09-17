Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

Що відомо про візит Зеленського до США?

️Зеленський на чолі з українською делегацією відвідає Генасамблею ООН.

Наступного тижня, так, ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки делегації, української делегації, звісно, ​​високого, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України,

– сказав речник МЗС.

Це буде ювілейна 80-та Генасамблея. Україна є однією із засновниць ООН, тому ця сесія має дуже важливе значення для нашої держави.

За словами Тихого, цього разу у президента буде насичений графік, зокрема, запланована низка двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів.

"Буде ціла низка заходів за участі керівництва країни та МЗС, націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, окремий акцент на викраденні українських дітей та на відповідальності РФ за злочини", – додав речник МЗС.

Окрім того, свою програму матиме перша леді України Олена Зеленська.

Зеленський може зустрітися з Трампом