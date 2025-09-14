Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.
Що Бербок каже про відправку миротворців в Україну?
Анналена Бербок підкреслила, що миротворчі місії потрібні як ніколи, і не лише для Європи.
Якщо буде мирний договір, його треба гарантувати. Якщо більшість країн скаже, що потрібні "блакитні шоломи", це може допомогти закріпити мир. Але спершу потрібні самі переговори,
– сказала вона.
Президентка Генасамблеї зауважила, що миротворці допоможуть закріпити мир між Україною та Росією лише після самих переговорів.
Зверніть увагу! Анналена Бербок стала президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року) Генеральної асамблеї ООН. Москва не приховувала свого негативного ставлення до Бербок та звинувачувала кандидатку нібито у "відвертій упередженості".
Що у світі кажуть про миротворчу місію в Україні?
До слова, ЗМІ повідомляли, що "коаліція охочих" не змогла домовитися про відправку військ в Україну після завершення бойових дій. Проте погодилася посилювати обороноздатність держави.
Відомо, що кілька країн готові долучитися до миротворчої місії, але формат участі ще обговорюється.
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що першою умовою, щоб Захід розмістив свої війська на території України, – є визначення конкретної місії, а саме, які завдання вони мають виконувати.
Друга умова – встановити правила застосування сили, а третя – має бути розуміння, як миротворчі сили інтегруються в систему оборони України.