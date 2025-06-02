Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Хто тепер очолюватиме Генасамблею ООН

Анналена Бербок стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року). У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.

За кандидатуру колишньої очільниці дипломатії Німеччини проголосували 167 представників країн-членів.

Варто зазначити, що Бербок була єдиною кандидаткою на посаду, однак голосування все одно провели у таємному режимі – на цьому наполягала одна з країн-членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Загалом протягом останніх тижнів Москва не приховувала свого негативного ставлення до Анналени Бербок та звинувачувала кандидатку нібито у "відвертій упередженості".

На посаді міністерки закордонних справ Німеччини Бербок послідовно критикувала Росію та відстоювала жорсткий курс щодо Кремля.

З початку повномасштабного вторгнення вона також неодноразово приїжджала до України з візитами.

Інавгурацію нової президентки Генеральної асамблеї ООН заплановано на 9 вересня 2025 року – напередодні відкриття спільних дебатів за участю високопоставлених представників держав-членів ООН.