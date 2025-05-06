Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також В Радбезі ООН ухвалили резолюцію щодо війни в Україні, і Росію там не називають агресором

Що відомо про концерт російського хору в Нью-Йорку

Перед концертом постійний представник Росії в ООН Василь Небензя нагадав вклад Радянського Союзу в перемогу в Другій світовій війні. За його словами, держава "зробила вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною".

Після цього колектив виконав радянські патріотичні пісні, зокрема "Калинку", "Смуглянку", "День побєди" та "Катюшу".

Концерт російського хору в Генасамблеї ООН: дивіться відео

Нагадаємо, що засновник "Хору Турецького" Михайло Турецький підтримує війну Росії проти України. Він називає її "битвою англосаксів зі слов'янами". Музиканти неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях.

У 2022 році російські музиканти з цього хору потрапили в "чорний список" Мінкульту. Представники музичного колективу не можуть потрапити в Україну.