Європейці негативно сприйняли ідею миротворців в Україні, тому лідери мусять прислухатися до них. Політолог-міжнародник Максим Ялі озвучив 24 Каналу думку, що у Європі бояться за свою безпеку, бо шантаж Росії також спрацював у цьому питанні.
Яка головна причина?
Максим Ялі зазначив, що за допомогою різних заяв, матеріалів у ЗМІ випробовується суспільна думка. На жаль, результати виявилися негативними для України. Більшість громадян у європейських країнах, зокрема, ключових для прийняття такого рішення, не підтримують відправки військового контингенту в Україну. На це є причини.
Головна причина – шантаж Путіна спрацював. Тому що вони побоюються, що це буде розцінено як залучення держави до війни з Росією. Відповідно вони бачать ризики для своєї національної безпеки,
– підкреслив він.
Авторитарні держави, наприклад, Росія, нехтують суспільною думкою. Рішення там приймаються швидко та одностайно. Демократичні країни враховують позицію людей. Ця тема зникла з порядку денного, тому що європейці не підтримують цю ідею.
Можливо, якщо складуться нові сприятливі умови для переговорів та досягнення припинення вогню, ця тема може повернутися на порядок денний. Однак зараз це не на часі для Європи.
Миротворці в Україні: останні новини
Володимир Зеленський прокоментував імовірність миротворців ЄС в Україні. Він зауважив, що Дональд Трамп відмовив Україні у військовій підтримці, тому уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити свої миротворчі війська. Україна просила Європу швидше відправити їх, зокрема, для оборони кордону із Білоруссю.
Однак український лідер пояснив, що питання європейської військової присутності під час бойових дій має розглядатись дуже обережно. За його словами, лідери країн бояться думки суспільства, не хочуть бути втягнутими у війну, проте рішення розгорнути миротворчі війська – це "їхній вибір".
Начальник штабу Сухопутних військ Франції П'єр Шиль оцінив готовність до початку миротворчої місії в Україні у 2026 році. Він наголосив, що французькі сили готові до цього у межах гарантій безпеки, якщо виникне така потреба. Зокрема, мовиться про 7 тисяч солдатів, які готові до операцій за рекордні терміни.