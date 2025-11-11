Європейці негативно сприйняли ідею миротворців в Україні, тому лідери мусять прислухатися до них. Політолог-міжнародник Максим Ялі озвучив 24 Каналу думку, що у Європі бояться за свою безпеку, бо шантаж Росії також спрацював у цьому питанні.

Яка головна причина?

Максим Ялі зазначив, що за допомогою різних заяв, матеріалів у ЗМІ випробовується суспільна думка. На жаль, результати виявилися негативними для України. Більшість громадян у європейських країнах, зокрема, ключових для прийняття такого рішення, не підтримують відправки військового контингенту в Україну. На це є причини.

Головна причина – шантаж Путіна спрацював. Тому що вони побоюються, що це буде розцінено як залучення держави до війни з Росією. Відповідно вони бачать ризики для своєї національної безпеки,

– підкреслив він.

Авторитарні держави, наприклад, Росія, нехтують суспільною думкою. Рішення там приймаються швидко та одностайно. Демократичні країни враховують позицію людей. Ця тема зникла з порядку денного, тому що європейці не підтримують цю ідею.

Можливо, якщо складуться нові сприятливі умови для переговорів та досягнення припинення вогню, ця тема може повернутися на порядок денний. Однак зараз це не на часі для Європи.

