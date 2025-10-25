Вже кілька місяців у Франції "російську загрозу" сприймають серйозно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Дивіться також У МЗС скептично ставляться до ідеї відправлення миротворців ООН до України після перемир'я

Як у армії Франції оцінюють готовність до розгортання в Україні?

Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно на благо України,

– заявив Шиль під час слухань перед членами Комітету оборони Національних зборів.

Шиль зазначив, що армія здатна реагувати на три рівні тривоги, включно з можливим відправленням контингенту до України. Він згадав "національний рівень надзвичайної ситуації" з 7000 солдатами, готовими до виїзду від 12 годин до 5 днів, зокрема, для "національних суверенних місій", а також про "Союзні сили швидкого реагування" (ARF) від НАТО.

За інформацією видання, Франція вже кілька місяців серйозно оцінює "російську загрозу" на національному, європейському та міжнародному рівнях, як на фронті, так і в інформаційному просторі.

Колишній начальник штабу ЗС Франції Тьєррі Буркхард у липні зауважував, що Кремль розглядає Францію як одну зі своїх пріоритетних цілей. Його наступник Фаб’єн Мандон також висловив критику на адресу Росії, підкресливши необхідність переозброєння французької армії.

"Коаліція охочих" продовжує напрацювання миротворчої місії