Готовність відправити свої війська до України висловлювала Канада. Як зауважив в ефірі 24 Каналу журналіст із Канади Михайло Тимуляк, канадські війська уже відправляли у Європу для підкріплення країн Балтії.

Чи можуть в Україні з'явитися канадські війська?

Під час безпекового форуму у Канаді говорили про те, що навіть присутність канадських військ у прибалтійських країнах є важливим. Але ніхто не знає, яка у них команда, якщо щось піде не так.

Коли ми говоримо про потенційне розміщення військ наших союзників під час перемир'я, то ми повинні розуміти, чого все-таки очікуємо. Також потрібно знати, якими будуть команди для військових, які перебуватимуть в Україні,

– підкреслив канадський журналіст.

Щодо громадської підтримки, то одна справа – говорити про те, наскільки люди підтримують цю ідею, якщо закінчення війни поки не видно. Інша справа – як зреагує канадське суспільство, якщо військових доведеться відправляти у найближчій перспективі. Отже, варто розділити, які є очікування і те, що може статися насправді.

Зверніть увагу! Ще у 2024 році в Канаді говорили про розміщення в Україні військ, але виключно з небойовою метою. Країна не хоче брати відповідальність за те, що відбувається на фронті. Втім там наголосили, що канадські інструктори тренують українських військових скрізь.

Що відомо про миротворчий контингент в Україні?