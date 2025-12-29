Готовність відправити свої війська до України висловлювала Канада. Як зауважив в ефірі 24 Каналу журналіст із Канади Михайло Тимуляк, канадські війська уже відправляли у Європу для підкріплення країн Балтії.
Чи можуть в Україні з'явитися канадські війська?
Під час безпекового форуму у Канаді говорили про те, що навіть присутність канадських військ у прибалтійських країнах є важливим. Але ніхто не знає, яка у них команда, якщо щось піде не так.
Коли ми говоримо про потенційне розміщення військ наших союзників під час перемир'я, то ми повинні розуміти, чого все-таки очікуємо. Також потрібно знати, якими будуть команди для військових, які перебуватимуть в Україні,
– підкреслив канадський журналіст.
Щодо громадської підтримки, то одна справа – говорити про те, наскільки люди підтримують цю ідею, якщо закінчення війни поки не видно. Інша справа – як зреагує канадське суспільство, якщо військових доведеться відправляти у найближчій перспективі. Отже, варто розділити, які є очікування і те, що може статися насправді.
Зверніть увагу! Ще у 2024 році в Канаді говорили про розміщення в Україні військ, але виключно з небойовою метою. Країна не хоче брати відповідальність за те, що відбувається на фронті. Втім там наголосили, що канадські інструктори тренують українських військових скрізь.
Що відомо про миротворчий контингент в Україні?
- Володимир Зеленський заявив, що звертався до європейських партнерів з проханням розмістити їхні війська в Україні. Зокрема мовилось про посилення кордону з боку Білорусі. Втім до цього питання "поставились дуже обережно". За словами президента, європейські лідери не хочуть бути втягнутими у війну.
- Попри це, лідери "Коаліції охочих" обговорюють присутність миротворчих сил у межах гарантій безпеки. Щодо цього вже є конкретні напрацювання. Україна розуміє, які саме країни та в яких форматах готові забезпечувати мир.
- У НАТО конкретизували, що напрацювання стосуються того, де саме розмістять миротворчі сили. Зокрема обговорюють сушу, повітря та море. Вони мають відреагувати, якщо Росія порушить мирну угоду.