Готовность отправить свои войска в Украину выражала Канада. Как отметил в эфире 24 Канала журналист из Канады Михаил Тимуляк, канадские войска уже отправляли в Европу для подкрепления стран Балтии.

К теме Политолог-международник объяснил, почему партнеры отказались от идеи отправить войска в Украину

Могут ли в Украине появиться канадские войска?

Во время форума по безопасности в Канаде говорили о том, что даже присутствие канадских войск в прибалтийских странах является важным. Но никто не знает, какая у них команда, если что-то пойдет не так.

Когда мы говорим о потенциальном размещении войск наших союзников во время перемирия, то мы должны понимать, чего все-таки ожидаем. Также нужно знать, какими будут команды для военных, которые будут находиться в Украине,

– подчеркнул канадский журналист.

Относительно общественной поддержки, то одно дело – говорить о том, насколько люди поддерживают эту идею, если окончание войны пока не видно. Другое дело – как среагирует канадское общество, если военных придется отправлять в ближайшей перспективе. Итак, стоит разделить, какие есть ожидания и то, что может произойти на самом деле.

Обратите внимание! Еще в 2024 году в Канаде говорили о размещении в Украине войск, но исключительно с небоевой целью. Страна не хочет брать ответственность за то, что происходит на фронте. Впрочем там отметили, что канадские инструкторы тренируют украинских военных везде.

Что известно о миротворческом контингенте в Украине?