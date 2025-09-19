Про це повідомили у RMF24 з посиланням на міністра у справах президента Польщі Марціна Пшидача, передає 24 Канал.

Дивіться також "Польща повинна брати участь": Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї

Чи зустрінуться Зеленський та Навроцький?

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким наступного тижня у Нью-Йорку. Там 23 – 29 вересня відбудеться сесія Генеральної Асамблеї ООН, де зберуться світові лідери.

За словами Пшидача, на полях сесії заплановані численні двосторонні та багатосторонні зустрічі. Зокрема, вже відомо, що Навроцький зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

На запитання про можливу зустріч лідерів України та Польщі міністр відповів, що приміщення ООН невелике, тому контакти між політиками цілком можливі.

Безумовно, може відбутися хоча б короткий обмін думками та поглядами із президентом України,

– сказав Пшидач.

Що відомо про майбутню Генасамблею ООН?