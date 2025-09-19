Может ли это свидетельствовать о подготовке России к нападению на НАТО, об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. К слову, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу.
Интересно Что изменил удар России по Польше: военный эксперт назвал положительные и отрицательные моменты
Способна ли Россия на войну против НАТО?
По мнению Костенко, сейчас у россиян нет возможности эффективно вторгнуться в Польшу, ведь на это нужны силы. Для этого Владимиру Путину нужно завоевать Украину, чтобы использовать ресурс и Украины, и Беларуси.
Во время ведения активных боевых действий в Украине, пока наше государство борется, уничтожает врага, думаю, у них нет таких возможностей,
– сказал секретарь оборонного комитета парламента.
Тем более Польша в НАТО, поэтому защищена 5 статьей теоретически. Как она будет работать – это уже другой вопрос. Но сейчас это больше игра на нервах и провокации, отметил Костенко.
Россияне хотели взять под контроль всю Украину, однако это была не ключевая цель России. Еще до полномасштабного вторжения в Кремле заявляли, что хотят отбросить НАТО к границам 1996 года и вернуть влияние на всю Восточную Европу, чтобы стать региональным лидером.
Дроновая атака на Польшу преследовала несколько целей:
- первая – они пытаются обнаружить средства противовоздушной обороны и средства быстрого реагирования Польши, проводят разведку;
- второе – это геополитические цели. Или запугивают, или показывают, что они готовы ко всему.
"Польша, конечно, входит в эту сферу влияния. Россия исторически почти все время воевала с Польшей, делила ее, вместе с Германией начинала Вторую мировую войну, потом разделяли Польшу, после этого страны Балтии захватывала. Поэтому и сейчас у них те же самые аппетиты есть. Но сейчас они не имеют возможностей это сделать", – добавил секретарь оборонного комитета парламента.
По его словам, учениями "Запад-2025" в Беларуси россияне прежде всего играют на нервах полякам, США и НАТО. Кроме того, запуск дронов и самолетов вдоль границы – это обычная военная тактика, чтобы обрисовать реакцию войск ПВО или авиации.
Что известно об атаке России на Польшу?
- Во время масштабной атаки России на Украину 10 сентября несколько десятков беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Из-за этого пришлось временно ограничить работу нескольких аэропортов.
- В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
- Уже 15 сентября над правительственными зданиями и резиденциями премьера и президента Польши снова зафиксировали и обезвредили дрон. Он якобы не нес угрозы.